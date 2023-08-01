США ограничили безвизовый режим для Венгрии за раздачу паспортов за рубежом

Соединенные Штаты ограничили участие Венгрии в своей программе безвизового режима из-за беспокойства относительно безопасности новых паспортов, выданных Будапештом в период 2011-2020 годов, сообщает Politico.

Согласно американской программе безвизового режима, граждане стран, которые им пользуются, могут путешествовать в США с целью туризма или бизнеса на срок до 90 дней без визы, для чего им нужна только так называемая Электронная система авторизации путешествий (ESTA).

Как информирует издание, со вторника срок действия ESTA для владельцев венгерских паспортов сократят с двух лет до одного, и ESTA будет действительна только для одноразового использования.

По словам посла США в Будапеште Дэвида Прессмана, "существуют сотни тысяч паспортов, которые были выданы правительством Венгрии в рамках упрощенной программы натурализации без строгих механизмов проверки личности".

Он добавил, что Соединенные Штаты уже много лет обращают внимание Будапешта на эту "уязвимость в сфере безопасности" во времена разных администраций, но "правительство Венгрии решило не закрывать ее".

"Речь идет о выборе. Венгерское правительство решило не разрешать эту проблему безопасности до сих пор,, что заставило Соединенные Штаты отреагировать", – резюмировал Прессман.