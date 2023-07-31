Последнее обновление: 31.07.2023 19:08

Лукашенко ужесточил условия предоставления господдержки на строительство жилья

Лукашенко указом №239 ужесточил условия предоставления военным и госслужащим государственной поддержки на строительство жилья.

«…господдержка гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и направленным на строительство по месту военной и государственной гражданской службы, работы в госоргане, предоставляется только при условии последующей отработки не менее 10 лет на такой службе (работе)», - говорится в официальном комментарии к указу.

«При несоблюдении этого условия гражданин обязан будет возместить оказанную ему и членам его семьи государственную поддержку. Возмещение господдержки будет осуществляться только в случае увольнения с военной и государственной гражданской службы, работы в госоргане по собственной инициативе или дискредитирующим обстоятельствам», - подчеркивается в комментарии.

Документом также определяется перечень категорий граждан, на которых не распространяется требование о возмещении оказанной господдержки: многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, граждане, достигшие пенсионного возраста или выслуги лет, уволенные по состоянию здоровья.

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