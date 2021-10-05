Очередникам в Минске будут продавать жилье по цене «себестоимость+5%»

Мингорисполкому предоставлено право с согласия горсовета депутатов принимать решения о продаже гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске, жилых помещений, построенных государственными застройщиками за счет собственных средств.

Как следует из указа №382 от 5 октября 2021 года, продажа таких помещений будет осуществляться без проведения аукционов по их фактической стоимости с ограниченной прибылью в размере не более 5%.

«Также увеличивается доля жилых помещений коммунального жилищного фонда Минска, которые могут быть предоставлены в качестве арендного жилья в первоочередном порядке гражданам из числа судей, прокурорских работников, госслужащих, молодых специалистов, прибывших по распределению, работников при назначении на должности в случае их переезда из другого населенного пункта, научных работников, работников сфер здравоохранения, культуры, образования, спорта, военнослужащих и приравненных к ним лиц» - говорится в официальном комментарии к документу.