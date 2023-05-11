Последнее обновление: 11.05.2023 13:27

Совмин РБ запретил включать парковочные места в договора строительства жилья с господдержкой

Совмин Беларуси запретил включать договора о строительстве жилья с господдержкой обязательство о строительстве машино-места в составе гаража-стоянки, следует из постановления №295 от 5 мая 2023 года.

«Не допускается включение в договор строительства жилого (нежилого) помещения в составе организации застройщиков, предусматривающий строительство жилого помещения членом организации застройщиков, имеющим право на государственную поддержку при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений, условия о строительстве машино-места в составе гаража-стоянки», - говорится в документе.

«Не допускается включение в договор, предусматривающий строительство жилого помещения дольщиком, имеющим право на государственную поддержку, а также в договор, предусматривающий строительство жилого помещения с привлечением бюджетных средств, условия о строительстве машино-места в составе гаража-стоянки», - также сказано в документе.

Постановление №295 «вступает в силу после его официального опубликования и не распространяет свое действие на договоры строительства жилого (нежилого) помещения в составе организации застройщиков и договоры создания объектов долевого строительства, заключенные до вступления данного постановления в силу».

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