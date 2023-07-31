Власти Турции арестовали 351 человека за некачественное строительство в зоне землетрясений

Турецкие суды арестовали 351 человека в результате расследований о причастности строительного бизнеса к значительным разрушениям во время мощных землетрясений, произошедших на юге Турции в феврале.

Об этом сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, сообщает Turkish Minute.

6 февраля мощные землетрясения магнитудой 7,8 и 7,5 балла разрушили части Турции и Сирии, повлекшие гибель почти 60 тысяч человек в обеих странах.

По словам Тунча, в рамках расследований в отношении 1 757 человек, которые считаются причастными причастны к некачественному строительству зданий, разрушенных землетрясениями, 351 человек был арестован судом, тогда как 642 были задержаны, но освобождены с испытательным сроком.

Министр юстиции заявил, что расследование занимает много времени, поскольку экспертам нужны образцы из зданий, чтобы помочь судам определить, кто несет ответственность за их разрушение.