США будут "мягко" напоминать нефтяной отрасли о ценовом потолке для РФ

Администрация Байдена планирует усилить работу с западными торговыми домами, страховщиками и владельцами танкеров, чтобы напомнить им о необходимости придерживаться установленного G7 предельного уровня цен на российскую нефть, поскольку нефть торгуется выше этого уровня. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники и экспертов.

"Такой подход отражает желание Вашингтона поощрить покупателей придерживаться ограничения в 60 долларов за баррель, введенного в декабре прошлого года на морской экспорт российской нефти "Большой семеркой", Европейским Союзом и Австралией в ответ на войну России против Украины.

Ожидается, что администрация будет использовать "мягкую" тактику вместо распространенных угроз строгих санкций в отношении потенциальных нарушителей, поскольку это может перевернуть энергетические рынки", - говорят источники агентства.

"Первоначальное намерение - быть мягкими, не "обрушиваться", как молот, на танкеры и владельцев танкеров, применять принудительные меры, но применять их тихо, посредством писем, телефонных звонков", - сообщил источник, знакомый с мнением администрации по этому поводу.

Американские чиновники, вероятно, усилят коммуникацию с торговыми домами, владельцами танкеров, страховщиками и другими, напоминая им, что в случае использования западных морских услуг необходимо сохранять свидетельства о том, что российская нефть была куплена по цене ниже 60 долларов, сообщил источник.

Источник в администрации Байдена сообщил, что такие разговоры с поставщиками услуг об их требованиях были постоянными во время введения ограничений.

"Мы уже вели такие разговоры, и они будут продолжаться", - сказал источник.

Ограничение цены запрещает западным компаниям предоставлять такие услуги, как транспортировка, страхование и финансирование нефти, проданной по цене выше верхнего предела.

По данным Reuters, российская нефть марки Urals торгуется на уровне или выше верхней границы уже почти две недели.

Минфин США ориентируется на среднее значение за месяц, отметило агентство. Стоимость Urals на высоком уровне из-за сделок России со странами, которые не присоединились к потолку, прежде всего с Китаем и Индией, говорит другой источник Reuters в правительстве США.

Но такие продажи обходятся и России дороже, чем поставки по трубопроводам в Европу, отметил источник.

Госдепартамент сообщил Reuters, что внимательно следит за всеми судами, в которые грузят сырую нефть и нефтепродукты из России, а также за возможным уклонением и несоответствием ценовому потолку.

Если цены на Urals продолжат расти, США могут подтолкнуть другие страны G7 и Евросоюз к повышению потолка, но эта инициатива встретит сопротивление Восточной Европы и американских законодателей, резюмирует агентство.