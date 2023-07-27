NASA сделает ракету с ядерным двигателем для полетов на Марс

NASA и DARPA выбрали аэрокосмическую и оборонную компанию Lockheed Martin для разработки космического корабля с ядерным тепловым ракетным двигателем. Об этом сообщает NASA.

Объявленная в январе инициатива, в рамках которой BWX Technologies предоставит реактор и топливо, получила название "Демонстрационная ракета для гибких циркулярных операций" (DRACO). Агентства преследуют цель продемонстрировать технологию не позднее 2027 года с прицелом на будущие миссии на Марс.

Ядерный тепловой двигатель (ЯТД) имеет несколько преимуществ перед ракетами на химическом топливе. Во-первых, она в два-пять раз эффективнее, что позволяет кораблям путешествовать быстрее и дальше с большей маневренностью. Кроме того, благодаря меньшей потребности в топливе на космическом корабле, остается больше места для хранения научного оборудования и других предметов первой необходимости. Они также предоставляют больше возможностей для сценариев прерывания полета, поскольку ядерные двигатели облегчают изменение траектории корабля для более быстрого возврата. Эти факторы в совокупности делают ЯТД идеальным методом поездки на Марс.

Система ЯТД будет использовать ядерный реактор для быстрого нагрева водородного горючего до чрезвычайно высоких температур. Этот газ подается через сопло двигателя, создавая тягу корабля.

Чтобы уменьшить беспокойство по поводу утечки радиоактивных веществ в атмосферу Земли, NASA и DARPA планируют не включать реактор, пока корабль не достигнет "ядерно безопасной орбиты", где любые трагедии будут происходить за пределами зоны влияния на Землю. Цель Агентства — продемонстрировать ядерный космический корабль до 2027 года, запущенный с обычной ракеты.