Последнее обновление: 27.07.2023 10:59

В Украине появится государственный реестр санкций

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 8392 о создании Государственного реестра санкций. Об этом сообщается на сайте Рады.

Верховная Рада приняла законопроект во втором чтении и в целом на заседании 13 июля.

Предполагается, что информация обо всех физлицах и юрлицах, в отношении которых ввели санкции, станет публичной. Реестр будет вести Аппарат СНБО на украинском и английском языках.

Реестр будет содержать:

основания для применения, изменения или отмены санкций;

перечень санкций, которые ввели или отменили;

перечень подсанкционных лиц и сведения для их идентификации: для компании, организации - название, местонахождение, государство регистрации, регистрационный (идентификационный) номер / налоговый номер; для человека - имя, дата рождения,

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или идентификационный номер, гражданство и другие данные.



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