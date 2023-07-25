Последнее обновление: 25.07.2023 17:57

Беларусь и Оман подписали соглашение о воздушном сообщении

Сегодня в Маскате подписано соглашение между правительством Беларуси и правительством Султаната Оман о воздушном сообщении. Об этом сообщил Минтранс.

"Соглашение направлено на регулирование оперативных и технических аспектов в области воздушного транспорта между двумя странами и является правовой основой для эксплуатации и организации полетов, что в дальнейшем позволит назначенным авиаперевозчикам выполнять пассажирские и грузовые рейсы между аэропортами Беларуси и Омана", - говорится в сообщении ведомства.

Реализация соглашения также будет способствовать "укреплению туристических, экономических и коммерческих связей между странами".



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