Беларусь и Оман подписали соглашение о воздушном сообщении

Сегодня в Маскате подписано соглашение между правительством Беларуси и правительством Султаната Оман о воздушном сообщении. Об этом сообщил Минтранс.

"Соглашение направлено на регулирование оперативных и технических аспектов в области воздушного транспорта между двумя странами и является правовой основой для эксплуатации и организации полетов, что в дальнейшем позволит назначенным авиаперевозчикам выполнять пассажирские и грузовые рейсы между аэропортами Беларуси и Омана", - говорится в сообщении ведомства.

Реализация соглашения также будет способствовать "укреплению туристических, экономических и коммерческих связей между странами".