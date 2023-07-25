Пшеница подорожала до максимума с середины февраля

Пшеница выросла в цене до максимума с середины февраля из-за опасений сокращения поставок из черноморского региона.

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго выросли в цене примерно на 2,6% и достигли $7,7725 за бушель.

Пшеница дорожает в последнее время на фоне выхода России из зерновой сделки. Рост цен усилился на сообщениях о нанесении ракетных ударов по объектам в районе Одессы, пишет Financial Times.

На Россию и Украину приходится около 30% общемировых поставок пшеницы.

В то же время засушливая погода в ряде ключевых сельскохозяйственных районов США привела к ухудшению прогнозов урожая зерновых в стране, отмечает Trading Economics.