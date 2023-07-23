Зеленский: За Одессу обязательно будет ответ российским террористам

Очередной ракетный удар РФ по Одессе в ночь на 23 июля привел к гибели одного человека и разрушениям Спасо-Преображенского собора.

"Ракеты против мирных городов, против жилых домов, собора... Никакого оправдания российскому злу быть не может. Как и всегда, это зло проигрывает. И за Одессу обязательно будет ответ российским террористам. Они почувствуют этот ответ», - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество отреагировать на действия России, которые снова привели к гибели людей и разрушениям в историческом центре Одессы, который находится под защитой ЮНЕСКО.

"Крупнейшая атака на крупный порт, имеющий ключевую роль для продовольственной безопасности в мире – это атака на все международное сообщество. Призываю все государства и организации осудить это варварское военное преступление", – написал Кулеба.

В ночь на 23 июля Россия ударила по Одесской области по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", Х-22 и Искандер-К, а также применил баллистические Искандер-М.

На данный момент подтвержден факт гибели одного местного жителя, еще 19 человек ранены, среди них 4 детей.