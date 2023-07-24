Британская разведка: РФ усиленно занимается военной подготовкой детей

Россия усиленно проводит военную подготовку среди детей, чтобы развивать в них культуру военизированного патриотизма, что включает основы управления боевыми беспилотниками.

В очередной разведсводке Минобороны Великобритании отмечает, что российский сенатор Артем Шейкин объявил, что уроки будут включать в себя разведку местности и способы противодействия вражеским БПЛА.

Кроме уроков по управлению БПЛА, в России школьников планируют обучать стрельбе из автомата, навыкам обращения с ручными гранатами и оказанию первой медицинской помощи.

Все это станет обязательным с 1 сентября 2023 года в программе "Основы безопасности жизнедеятельности" для учащихся 10 и 11 классов.

"Усиленный акцент России на военной подготовке детей является, по большей части, попыткой культивировать культуру военизированного патриотизма, а не развивать настоящие военные способности. Однако добавление навыков управления БПЛА подчеркивает, что Россия определила использование тактических БПЛА в Украине как устойчивый компонент современной войны", – говорится в обзоре.