Украина с 21 июля будет считать военными целями суда, следующие в российские порты

Все суда, которые будут направляться в российские порты или порты на оккупированных территориях Украины, будут расцениваться, как перевозящие грузы военного назначения, заявило Минобороны Украины.

Россия грубо нарушает международное право и подрывает продовольственную безопасность. Власти Москвы открыто угрожают гражданским судам в Черном море, в связи с этим Украина закрывает для кораблей Северо-восточную часть моря и Керчь-Еникальский пролив.

"Российская Федерация в очередной раз грубо нарушила универсальное для всего мира право на свободное судоходство и сознательно подрывает продовольственную безопасность, обрекая на голод миллионы людей. Открыто угрожая гражданским судам, перевозящим продукты питания из украинских портов, осуществляя ракетные обстрелы и атаки дронами на гражданскую инфраструктуру в мирных городах, намеренно создавая военную угрозу на торговых маршрутах, Кремль превратил Черное море в зону опасности, в первую очередь, для российских судов и судов, следующих в акватории Черного моря в направлении морских портов России и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины. Ответственность за все риски полностью ложится на российское руководство", - говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

При этом указано, что судьба российского крейсера "Москва" доказывает, что у Сил обороны Украины есть необходимые средства для отражения российской агрессии на море, передает УНИАН.

"Министерство обороны Украины предупреждает, что с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной, как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками", - предупредили в украинском оборонном ведомстве.

Кроме того, судоходство в районах Северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива Украины запрещено как опасное с 05:00 20 июля 2023 года.