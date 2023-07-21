Разведка Британии оценивает в 20 тыс. число погибших заключенных в рядах "Вагнера"

Британская разведка предполагает, что в рядах ЧВК "Вагнер" в войне против Украины за несколько месяцев погибли до 20 тысяч завербованных заключенных.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 21 июля. В ближайшие дни группа Вагнера скорее всего отпустит последних из узников-рекрутов, рассказывает разведка.

Схема набора новобранцев в тюрьмах имела наибольший размах в начале 2023 года, тогда в рамках "Проекта К" на службе были около 40 тысяч человек. Значительное количество заключенных, впрочем, вероятно и дальше останутся в ЧВК "Вагнер" как контрактники.

"Между тем российское Минобороны взяло на себя "вагнеровский" источник вербовки в тюрьмах", – отмечается в обзоре.

Аналитики указывают, что завершение этой схемы "Вагнера" – своеобразная "смена эпохи" в истории ЧВК и в российско-украинской войне.

"Солдаты, предоставленные "Проектом К", дали России возможность захватить Бахмут, что было одним из ее последних заявленных успехов. Проект помог "Вагнеру" вырасти в организацию, которая в прошлом месяце прямо бросила вызов власти президента Путина. Это также обозначает один из самых кровавых эпизодов в современной истории войн: за несколько месяцев погибли до 20 тысяч завербованных заключенных", – заключает разведка.