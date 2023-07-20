Воздушные силы Украины ночью уничтожили лишь 5 из 19 крылатых ракет

Российские войска в ночь на 20 июля атаковали Украину 19 крылатыми ракетами и 19 дронами-камикадзе типа Shahed, уничтожено 5 крылатых ракет и 13 "шахедов", сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Под ударом российских ракет порты (Одесса и Николаев – ред.), причалы, жилые дома и торговые сети", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в целом противник выпустил 19 крылатых ракет и 19 дронов-камикадзе: 7 крылатых «Оникс» из берегового ракетного комплекса «Бастион» (Крым); 4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 – пуски осуществлялись с восьми самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря); 3 крылатые ракеты морского базирования «Калибр» предположительно с подводной лодки (акватория Черного моря); 5 крылатых ракет наземного базирования «Искандер-К» (Крым); 19 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» с двух направлений – южного (Чауда, Крым) и северо-восточного (Курск).

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 18 воздушных целей", - сообщили в ВС ВСУ.

В частности, удалось сбить 2 крылатые ракеты морского базирования «Калибр»; 3 крылатые ракеты наземного базирования «Искандер-К»; 13 ударных дронов «Shahed-136/131».