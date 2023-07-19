Оккупационные власти Крыма из-за пожара перекрыли трассу к Крымскому мосту

Главарь российских органов власти в аннексированном Крыму Сергей Аксенов подтвердил информацию о пожаре на складе боеприпасов на востоке полуострова.

Аксенов в короткой записи в Телеграме сообщил о перекрытии автомобильной трассы «Таврида» — «в связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе», передает BBC.

Украинские медиа сообщили, приложив несколько видео о пожаре и взрывах на складе боеприпасов близ города Старый Крым, который находится в Кировском районе.

Трасса «Таврида» соединяет Крымский мост и территорию собственно России с административным центром Крыма, Симферополем.

Позже Аксенов ссообщил, что из зоны вокруг горящего склада боеприпасов будут эвакуированы две тысячи жителей четырех населенных пунктов.