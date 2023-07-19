Разведка Британии: Китай "абсолютно причастен" к вторжению РФ в Украину

Глава британской разведывательной службы МИ6 Ричард Мур считает, что Китай непосредственно причастен к полномасштабному вторжению России в Украину, а также представляет все большую угрозу для других государств.

Такой оценкой Мур поделился во время публичного мероприятия в посольстве Великобритании в Чехии.

Объясняя свой тезис об "абсолютной причастности" Пекина и китайского лидера Си Цзиньпина к вторжению РФ в Украину, глава МИ6 отметил, что во время тех событий "китайцы очень четко поддержали россиян".

"Они полностью поддержали россиян дипломатически, они воздержались во время ключевых голосований в Организации Объединенных Наций, они абсолютно цинично повторяли все российские нарративы, особенно в таких местах, как Африка и Латинская Америка – обвиняя НАТО и все такое прочее", – перечислил он.

В то же время, отметил Мур, поддержка со стороны Китая далась России за определенную цену – потерю Владимиром Путиным власти и престижа: "Очень трудно смотреть на них и не признать, что один из них сейчас крайне подчинен другому".

Говоря в целом о Китае, глава МИ6 поделился, что на это направление уходит больше всего ресурсов и усилий его ведомства: "Ресурсы и масштабы усилий китайской разведки огромны, и они развернуты за рубежом в большом количестве".

Мур предупредил, что Китай расставил "информационные ловушки" для других стран, которые подрывают их суверенитет и повышают их уязвимость. Среди прочего, речь идет об использовании Пекином огромных массивов данных внутри страны.

"Китайские власти не слишком озабочены вопросами личной жизни или безопасности персональных данных, они сосредоточены на контроле над информацией и предотвращении разглашения неудобной правды", – сказал он.

Китай отказался критиковать действия Москвы, вместо этого обвинив США и НАТО в провоцировании Кремля, и раскритиковал санкции против России. Россия в свою очередь решительно поддержала Китай на фоне напряженности в отношениях с США по Тайваню.