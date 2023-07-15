Бен Уоллес может уйти с поста министра обороны Британии и покинуть политику

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассматривает возможность оставить свою должность и полностью уйти из политики осенью, пишет The Times.

Отмечается, что осенью британский премьер-министр Риши Сунак готовится переформатировать свою команду, пытаясь перезагрузить правительство перед следующими выборами.

Как пишет издание, Уоллес считает, что его время на посту министра обороны подходит к концу, и он обдумывает возможность покинуть правительство.

Одной из причин издание называет то, что британскому премьеру не удалось убедить президента США Джо Байдена и других лидеров в том, что Уоллес должен стать следующим генсеком НАТО.

Это заставило некоторых его коллег усомниться, хочет ли он оставаться в политике.

В публикации подчеркивается, что Уоллес рассматривает возможность полностью уйти из политики. Он остается сторонником Сунака и правительства, и его решение не связано с нынешними трудностями Консервативной партии.

"Эта перестановка касается будущего, и Риши представляет общественности свежую команду перед выборами. Бен, вероятно, не собирается баллотироваться на выборах, поэтому для него пришло время отойти от дел", – рассказал изданию источник в правительстве.

Наиболее вероятным преемником Уоллеса на посту главы Минобороны Британии называют главного секретаря казначейства Джона Глена. Также возможными преемниками считаются министр безопасности Том Тугендхат и бывший министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян.