КГБ Беларуси внес в список «террористов» членов Координационного совета

КГБ Беларуси внес 9 человек в перечень физических лиц и организаций, причастных к террористической деятельности, включая представителей Координационного совета Сергея Дылевского, Ольгу Ковалькову и Марию Мороз.

Минский городской суд в марте заочно приговорил находящихся за рубежом Дылевского, Ковалькову и Мороз к 12 годам лишения свободы, объявив их виновными в разжигании розни и создании экстремистского формирования.

КГБ также внес в список бывшего директора издания "Белорусы и рынок" Константина Золотых, которого власти также объявили виновным в разжигании вражды и представителей власти, приговорив к 4-м годам лишения свободы.

В список внесена Татьяна Курилина, вернувшаяся в Беларусь по программе силовиков «Дорога домой» и получившая 4,5 года колонии.

В террористы записаны блогер Иван Котов, инженер «Могилевских городских электросетей» Владислав Куприянов, Вадим Сосковец и Алексей Прохоров.

В настоящее время в перечень причастных к террористической деятельности лиц в Беларуси включено 1 080 человек, включая 330 граждан Беларуси.