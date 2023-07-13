ВОЗ предупреждает о новом грозящем пандемией вирусе

В Европе распространяется вирус, который, по мнению многих экспертов, может стать причиной следующей пандемии, сообщает Postimees со ссылкой на Medical Daily.

Конго-крымская геморрагическая вирусная болезнь (ККГЛ) распространена в Африке, на Ближнем Востоке, на Балканах, в Крыму, России, Ираке, Пакистане и западном Китае. Смертность составляет от 15 до 35 процентов при отсутствии лечения и 40 процентов в случае вспышки заболеваемости. В Испании, например, первые случаи заражения вирусом были зафиксированы в 2011 и 2016 годах.

Вирусное заболевание в настоящее время включено в список приоритетных патогенов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В этот список вошли заболевания, которые могут вызывать масштабные вспышки и пандемии.

Возбудитель — РНК-вирус Конго-крымской геморрагической лихорадки, относящийся к семейству Nairovirus семейства Bunyaviridae.

Поскольку температура Земли повышается из-за изменения климата, более теплая окружающая среда способствовала расширению среды обитания клещей, передающих найровирус, вызывающий ККГЛ, особенно в регионах Европы с умеренным климатом.

Болезнь опасна обильными кровотечениями. Примерно через четыре дня после появления первых симптомов вирус прогрессирует до сильных носовых кровотечений и непрерывных кровотечений в любом месте на теле с небольшими царапинами. Кровотечение, которое может длиться почти две недели, во время вспышек унесло жизни от 9 до 50 процентов госпитализированных пациентов.

Даже если человек выживает ККГЛ, выздоровление может занять больше времени, чем обычно, потому что кровотечение не останавливается, когда вирус излечивается. Хотя специфических методов лечения ККГЛ пока нет, для лечения пациентов можно использовать противовирусный препарат рибавирин.

"Эпиднадзор и разработка контрмер против приоритетных семейств патогенов и вирусов необходимы для быстрого и эффективного реагирования на эпидемии и пандемии, — сказал в 2022 году исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения доктор Майкл Райан.- Без значительных инвестиций в исследования и разработки до пандемии Covid-19 было бы невозможно разработать безопасные и эффективные вакцины в рекордно короткие сроки".

В рамках этой инициативы ВОЗ пытается опередить потенциальные вспышки вируса, направляя глобальные инвестиции в исследования и разработки, особенно в создание вакцин, тестов и методов лечения.

Возбудители распространяются и передаются человеку клещами рода Hyalomma. Латентный период заболевания составляет 3-12 дней.

Заболевание начинается с гриппоподобных симптомов: головной боли, болей в суставах и спине, тошноты и рвоты, светобоязни, возникает кровотечение, кровь может происходить в носу, на коже, а может уходить во внутренние органы, о чем свидетельствует боль в животе; нередко при этом требуется хирургическое вмешательство. Возможны коллапс, шок и внутрисосудистая коагулопатия, повреждается центральная нервная система.

Чтобы предотвратить заражение, следует избегать контакта с клещами, носить защитную одежду и использовать средства от насекомых.