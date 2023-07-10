Лидеры Турции и Швеции встретятся накануне саммита НАТО

Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон встретится в понедельник с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в попытке преодолеть дипломатический тупик, возникший из-за позиции Анкары по поводу вступления Швеции в НАТО.

Переговоры двух лидеров накануне саммита альянса в Вильнюсе проходят в условиях, когда НАТО стремится продемонстрировать единство перед лицом российской агрессии в Украине, отмечает AFP.

В воскресенье Эрдоган поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом, когда тот находился в самолете и направлялся в Лондон. В коротком сообщении Белого дома отмечалось, в частности, что «Байден выразил желание как можно скорее принять Швецию в НАТО».

Одновременно с этим пресс-служба турецкого лидера сообщила, что в ходе разговора Эрдоган и Байден договорились провести двустороннюю встречу на саммите НАТО, передает BBC.

В разговоре Эрдоган отметил, что Швеция предприняла правильные шаги, внеся поправки в антитеррористическое законодательство, однако решение Стокгольма разрешить акции сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана «сводит эти шаги на нет».

Эрдоган также сказал, что ошибочно связывать планируемую передачу Турции американских истребителей F-16 (эту сделку еще должен одобрить Конгресс) с вопросом о членстве Швеции в НАТО.

Турция и Венгрия остаются единственными членами НАТО, которые блокируют ратификацию присоединения Швеции к альянсу. Будапешт заявлял, что последует примеру Анкары и одобрит членство Швеции, если Турция даст зеленый свет.