Расходы Канады и европейских стран НАТО в 2023 году вырастут на 8,3%

В 2023 году расходы на оборону Канады и европейских членов НАТО вырастут на 8,3%. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"В 2023 году мы ожидаем реальное увеличение на 8,3% у европейских союзников и Канады. Это самое большое увеличение за последние 10 лет. Наши расходы на оборону растут. Европейские союзники и Канада инвестируют более 450 млн долларов дополнительно с тех пор, как мы согласовали наши первые обязательства по инвестициям в оборону в 2014 году", - заявил Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Он знакомил журналистов с программой предстоящего в Вильнюсе саммита НАТО 11-12 июля.

"На саммите мы примем более амбициозные цели по инвестициям не менее 2% от ВВП на оборону", - объявил генеральный секретарь. Он уточнил в ответах на вопросы, что "это не потолок, не верхний уровень, а минимум".

В 2014 году три государства-союзника тратили на оборону 2%, а в 2023 году одиннадцать стран НАТО достигли этого уровня, либо его превысили.

"И, как мы ожидаем, в следующем году таких союзников будет еще больше", - предположил генеральный секретарь альянса.