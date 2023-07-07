Главы Литвы, Польши и Латвии предупреждают НАТО об угрозе, которую представляют события в Беларуси

Президенты Литвы, Польши и Латвии направили генеральному секретарю НАТО и главам стран-членов Альянса письмо с призывом принять меры по противодействию угрозам, возникающим в связи с агрессивными действиями России и меняющейся ситуацией в Беларуси. Текст документа опубликован 7 июля на сайте президента Литвы.

Главы трех государств обращают внимание на то, что сотрудничество между Россией и Беларусью подрывает не только безопасность региона, но и безопасность евро-атлантического пространства. Территория и ресурсы Беларуси используются Россией для ведения жестокой и незаконной агрессивной войны против Украины, что свидетельствует о все более тесной военной интеграции двух стран.

«Последние проявление этого – размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси, что обостряет ситуацию в контексте войны в Украине и представляет прямую угрозу безопасности нашего общества. Это еще одно грубое нарушение Основополагающего акта НАТО – Россия, которое ясно показывает, что этот документ утратил силу», - говорится в письме лидеров Литвы, Польши и Латвии.

Президенты также отметили, что перемещение российской наемнической группировки «Вагнер» и ее лидера Евгения Пригожина в Беларусь будет представлять угрозу политической стабильности этой страны, а также угрожать потенциальной потерей контроля над обычными и ядерными вооружениями.

Как отметили президенты Литвы, Польши и Латвии, прибытие группы наемников Евгения Пригожина в Беларусь после неудавшегося мятежа в России может также послужить для Беларуси стимулом возобновить свои усилия по организации новой волны массовой миграции и гуманитарного кризиса на границах ЕС.

«Сегодня, в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, нам нужна солидарность и единство, чтобы мы могли противостоять всем угрозам по принципу 360-градусного подхода. В том числе и тем угрозам, которые принесли последние события в Беларуси. Мы должны показать России, что мы эти угрозы видим и понимаем, и что мы готовы принять все возможные меры для противодействия им», - говорится в письме президентов Литвы, Польши и Латвии.

Лидеры трех стран также отметили, что народу Беларуси нужен четкий сигнал НАТО о том, что видение демократической, стабильной и процветающей Беларуси, не зависящей от воли России и внутренней борьбы в Кремле, важно для Альянса.

«Действия, которые мы предлагаем, не только повысят безопасность союзников, но и будут отвечать демократическим устремлениям белорусского народа. Последовательность наших действий должна включать: 1) пересмотр ядерного сдерживания и его адаптацию к новой реальности, 2) включение обычных угроз, исходящих от Беларуси, в процесс военной адаптации Альянса, 3) заблаговременное размещение боеприпасов и оружия на восточном фланге Альянса, 4) увеличение расходов на оборону сверх 2 процентов ВВП и увязка этого процесса с приоритетами НАТО, 5) повышение устойчивости союзников к гибридным угрозам», - говорится в совместном письме президентов Литвы, Польши и Латвии.