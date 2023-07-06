Лукашенко обсудит «Вагнера» с Путиным в ближайшее время

Лукашенко анонсировал скорую встречу с Путиным для обсуждения в том числе и темы с ЧВК «Вагнер», поскольку оба были вовлечены в эту проблему.

"В ближайшее время с ним договорились встретиться", - заявил Лукашенко, заверяя в укреплении отношений Беларуси и России после ситуации с ЧВК "Вагнер".

"Почему наши отношения должны быть ослаблены в результате? Мы вместе решали проблему. Решили серьезнейшую проблему для России. Так почему у нас должны ухудшиться отношения? Я убежден, что, наоборот, наши отношения, будут более крепкими".

По его словам, будет обсуждаться вопрос дальнейшего функционирования наемников, и на сегодняшний день вопрос передислокации ЧВК "Вагнер" в Беларусь не решен.

"Лагеря мы не возводим. Мы предложили им несколько бывших военных городков, которые использовались еще в военное время", - сообщил Лукашенко.

Он также заявил, что Путин не намерен "мочить" Пригожина: «Вчера после обеда мы разговаривали с ним (Пригожиным) по телефону и как раз обсуждали моменты дальнейших действий ЧВК "Вагнер". Он мне сказал одно: "Мы будем работать во благо России и будем выполнять свой долг до конца».

Лукашенко также утверждает, что Пригожин находится на свободе: "Что с ним будет дальше? Ну, всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин такой зловредный и злопамятный, что его завтра "замочат"… Нет, этого не будет".