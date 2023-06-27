Кремль отказался комментировать высказывания Лукашенко о мятеже «Вагнера»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать высказывания Лукашенко в отношении причин вооруженного мятежа в России.

"Не думаю, что имею право комментировать Александра Григорьевича. Путин буквально вчера дал высокую оценку его усилиям по урегулированию этого кризиса. Ну и, конечно, здесь все-таки главное - это усилия президента Российской Федерации, его воля не допустить худшего развития событий. Это было сделано", - заявил сегодня Песков.

Лукашенко сегодня признал, что в РФ полагали, что ситуация с Пригожиным «рассосется».

«Я сказал: ни в коем случае не делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулисть два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев», - заявил сегодня Лукашенко.

Песков также утверждает, что Путин и Лукашенко обмениваются мнениями и координируют действия буквально каждый день.

" Лукашенко является главой братской и союзной нам Беларуси, является государственным деятелем весьма опытным, мудрым, закаленным в различных боях, с которым у президента Путина очень хорошие не просто союзнические, но дружеские отношения давние. Поэтому, безусловно, обмен мнениями президентов, координация действий и так далее, это то, что происходит фактически на ежедневной основе", - сказал представитель Кремля.