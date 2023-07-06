Последнее обновление: 06.07.2023 13:10

Таможня Германии назвала основания для ареста личных автомобилей россиян

Въезд на территорию Германии на личном автомобиле из России расценивается немецкими таможенными органами как основание для ареста машины, следует из ответа таможни ФРГ, сообщает РБК.

«Ввоз пассажирских автомобилей из России в ЕС запрещен в соответствии со ст. 3i Регламента 833/2014, определяющего эмбарго в отношении России. В данном контексте выражение «ввоз» фактически охватывает любое перемещение товаров или груза. Эмбарго не предусматривает исключений из запрета для указанных вами обстоятельств», — следует из ответа представителя Центральной справочной Главного управления таможни ФРГ в ответ на запрос о возможности въезда в Германию на автомобиле с российскими номерами.

«Согласно текущей юридической ситуации, импорт автомобиля запрещен», — указал представитель таможни, пообещав вернуться к запросу, «если в правовой ситуации произойдут какие-либо изменения».

Статья 3i гласит (на английском языке), что запрещаются «приобретение, импорт или передача, прямо или косвенно, товаров, которые производят существенные доходы для России», по перечню в приложении XXI, если они российского происхождения или экспортированы из России.

При этом на немецком языке в официальном переводе санкционного закона ЕС используется термин Einfuhr, который может означать простой ввоз (в отличие от таможенного импорта).

Перечень XXI включает в себя не только пассажирские автомобили (код таможенной номенклатуры 8703), но и, например, обувь, ноутбуки, мобильные телефоны.

Согласно правилам ЕС, каждая страна союза вправе самостоятельно интерпретировать и имплементировать общеевропейские санкции.

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