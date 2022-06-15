Германия создаст национальный реестр, чтобы повысить эффективность санкций против РФ

Германия создаст национальный реестр активов, подпадающих под санкции или имеющих непонятное происхождение, в рамках усилий по повышению эффективности санкций против России.

Об этом во вторник объявил канцлер Олаф Шольц на заседании группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег в Берлине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

В ближайшее время в Германии будет принят второй закон о применении санкций, который будет включать национальный реестр активов, подпадающих под санкции или имеющих непонятное происхождение.

Германия также планирует создать специальную горячую линию для осведомителей, добавил он.

"Агрессия России против Украины показала, что санкции должны быть срочно более эффективными - особенно против российских олигархов и их скрытых активов", - сказал Шольц.

По данным немецкого издания Die Welt, частные самолеты российских олигархов, попавших под санкции Европейского Союза, продолжают совершать перелеты в европейские страны – в том числе из-за того, что принадлежность этих судов скрыта за многочисленными офшорными компаниями.