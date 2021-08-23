Меркель допустила новые санкции против России из-за газа и Украины

ФРГ будет выступать за дальнейшие санкции в отношении России, если российские власти будут использовать газопровод "Северный поток - 2" в качестве оружия.

Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила в воскресенье, 22 августа, в Киеве на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Газ не должен использоваться как геополитическое оружие", - указала она после встречи с главой украинского государства.

Меркель подчеркнула важность того, чтобы Украина оставалась транзитером газа после 2024 года. Она указала на желание Германии, чтобы договор о транзите российского газа через Украину, истекающий в 2024 году, был продлен как можно быстрее.

В то же время, по словам канцлера, Киеву предполагается выделить 1 млрд евро в качестве помощи для развития возобновляемой энергетики.

Глава правительства Германии заявила также о готовности к сотрудничеству с Киевом в рамках НАТО, но не сделала конкретного предложения.

Говоря о попытках урегулировать военный конфликт на востоке Украины, Меркель признала их результаты неудовлетворительными. Хоть мирный план принес спокойствие, но, по ее словам, оно не является ни длительным, ни прочным. В связи с этим канцлер ФРГ высказалась за проведение нового саммита по ситуации в Украине в "нормандском формате" с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции. "На мой взгляд, это привело бы нас к прогрессу", - отметила Ангела Меркель.