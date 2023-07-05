Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 16,75% годовых

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором плюс-минус 1 процентный пункт, сообщила пресс-служба регулятора.

"Глобальное инфляционное давление ослабевает, но в ряде стран инфляция все еще остается устойчивой. На этом фоне центральные банки развитых стран продолжают ужесточение монетарных условий. В Казахстане инфляция также замедляется как в годовом, так и в месячном выражении", - отмечается в сообщении, передает Интерфакс.

Проинфляционные риски, по данным Нацбанка, сохраняются преимущественно со стороны внутренних факторов. Инфляционные ожидания остаются высокими и волатильными, свидетельствуя о повышенном проинфляционном фоне в стране. Давление на цены внутри страны сохраняется со стороны усиления фискального стимулирования. Риски внешней среды связаны с возможным более медленным замедлением инфляции в мире и ростом неопределенности.

"Это требует предусмотрительного подхода к проведению денежно-кредитной политики. Текущий уровень базовой ставки позволит поддержать замедление инфляционных процессов, частично нивелировать рост государственных расходов и предупредить заякорение инфляционных ожиданий на высоких уровнях", - считает регулятор.

По данным Нацбанка, инфляционные ожидания продолжают ускоряться, несмотря на замедление инфляции. Ожидаемая инфляция через год в июне составила 17,2% (в мае - 17%). Воспринимаемая инфляция в июне составила 18,8%, по-прежнему оставаясь повышенной. Наблюдающийся рост инфляционных ожиданий является предсказуемой реакцией на повышение цен на ГСМ и ЖКУ.

"Внешняя инфляция продолжает замедление, но остается устойчивой. Это происходит на фоне снижения мировых цен на продовольствие и энергоносители. Однако из-за устойчивости инфляции и ожиданий более длительного ее сохранения выше целевых ориентиров некоторые центральные банки продолжают ужесточать денежно-кредитные условия", - говорится в сообщении.