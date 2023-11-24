Последнее обновление: 24.11.2023 14:43

Нацбанк Казахстана понизил базовую ставку до 15,75% годовых

Нацбанк Казахстана принял решение о снижении базовой ставки до 15,75% годовых с коридором плюс-минус 1 процентный пункт, сообщила пресс-служба регулятора.

"Годовая инфляция продолжает динамично замедляться. Ожидается переход показателя в зону однозначных значений в ближайшие месяцы. Месячная инфляция в октябре замедлилась до среднеисторических значений. Внешнее инфляционное давление продолжает смягчаться на фоне сдерживающей политики центральных банков и снижения мировых цен на продовольствие. При этом имеются отдельные факторы и риски, требующие внимания. Во внутренней экономике сохраняется проинфляционное давление со стороны фискального стимулирования, устойчивого внутреннего спроса, высоких и нестабильных инфляционных ожиданий", - говорится в сообщении Нацбанка.

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