Нацбанк Казахстана оставил базовую ставку на уровне 9% годовых

Национальный банк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9% годовых, сообщила пресс-служба финансового регулятора.

«Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9% годовых с процентным коридором плюс-минус 1 процентный пункт. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 8%», - говорится в сообщении.

Регулятор поясняет, что решение продиктовано необходимостью возврата инфляции в целевой коридор 4-6% в среднесрочном периоде и обусловлено смещением баланса рисков в сторону проинфляционных факторов.

«Увеличилось внешнее и внутреннее инфляционное давление, возросли риски дальнейшего повышения цен на продовольствие, наблюдаются повышенные инфляционные ожидания. Также сохраняется неопределенность, связанная с коронавирусной инфекцией в стране и мире. Годовая инфляция по итогам 2020 года сложилась в соответствии с прогнозами Национального банка и составила 7,5%», - говорится в сообщении.

Очередное плановое решение Национального банка по базовой ставке будет объявлено 9 марта.