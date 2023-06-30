Польша намерена участвовать в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия

Польша в связи с размещением Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) на территории Беларуси намерена принять участие в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия (Nuclear Sharing).

Об этом заявил в пятницу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

"По причине того, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, мы обращаемся ко всей НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing", - сказал он.