ЕС и белорусская оппозиция создали консультативную группу

В Брюсселе в четверг начала работу консультативная группа между Европейским Союзом и белорусскими демократическими силами и гражданским обществом, призванная наладить диалог между сторонами, сообщила пресс-служба Европейской службы внешних дел.

Действуя как платформа для диалога между ЕС и представителями белорусского гражданского общества, Консультативная группа обеспечит обмен информацией о ситуации в Беларуси и поможет "сформировать дальнейшие действия ЕС в поддержку свободной, суверенной и демократической Беларуси".

Во время своей первой встречи сегодня в Брюсселе представители ЕС и Беларуси обменялись мнениями относительно ухудшения ситуации с правами человека в стране, в частности условия содержания политических заключенных и их семей, а также цели и потребности демократических сил.

Участники, включая Светлану Тихановскую и топ-дипломата ЕС Жозепа Борреля, осудили соучастие Беларуси в агрессивной войне России против Украины, а также усиление ядерной риторики ее режима.

На полях мероприятия Боррель провел двустороннюю встречу с Тихановской, подтвердив "неизменную поддержку ЕС всех тех, кто мужественно выступает за свободную, независимую и демократическую Беларусь", говорится в сообщении.

После сфальсифицированных выборов президента в августе 2020 года Европейский Союз направил более 100 миллионов евро на поддержку белорусского народа, в частности правозащитные организации, гражданское общество, независимые СМИ, культурные институты, малые и средние предприятия.

"ЕС и дальше готов активировать комплексный план на сумму 3 миллиарда евро в поддержку демократической Беларуси, как только Беларусь станет на путь демократических преобразований", – подчеркнули в Европейской службе внешних дел.