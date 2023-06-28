Последнее обновление: 28.06.2023 15:54

Во втором чтении приняты порядок направления военнослужащих Беларуси за рубеж

Нижняя палата парламента РБ приняла во втором чтении законопроект, определяющий порядок принятия решений о направлении военнослужащих за рубеж для участия в обеспечении коллективной безопасности и поддержании международного мира и безопасности.

Согласно поправкам, "до принятия решения о направлении военнослужащих, сотрудников военизированных организаций, иных лиц за пределы Республики Беларусь для участия в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности президент Республики Беларусь обращается к Всебелорусскому народному собранию (ВНС) с предложением о принятии решения о возможности" такого направления.

При этом из названия и текста статьи 12 закона "О Вооруженных силах Республики Беларусь" исключается упоминание о возможности направления белорусских военнослужащих для участия "в боевых действиях" за пределами страны.

Допускается в установленном порядке "направление военнослужащих за пределы Республики Беларусь для участия в обеспечении коллективной безопасности и деятельности по поддержанию международного мира и безопасности".

Кроме того, предполагается исключить упоминание о запрете деятельности в армии "иных общественных объединений, преследующих политические цели". При этом запрет на деятельность в ВС политических партий остается в силе.



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