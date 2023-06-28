Во Франции вспыхнули беспорядки после убийства подростка полицейскими

В пригородах Парижа в ночь на среду вспыхнули беспорядки из-за убийства полицейскими 17-летнего водителя автомобиля.

Протестующие строили баррикады, стреляли по полицейским фейерверками и сожгли несколько десятков автомобилей, полиция отвечала слезоточивым газом.

17-летний подросток Наэль М, по предварительным данным, алжирец по происхождению, во вторник был остановлен полицейским патрулем за рулем автомобиля Mercedes за нарушение правил и застрелен.

Полицейские поначалу заявили, что Наэль пытался сбить их, но на опубликованном позже и верифицированном агентством AFP видео происшествие выглядит иначе.

Возмущения протестующим добавило то, что полицейские поначалу солгали об обстоятельствах, при которых они стреляли в подростка - это выяснилось, когда было опубликовано видео происшествия.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, обычно в таких случаях поддерживавший полицию, назвал видео "шокирующим"; протестующих поддержали французские знаменитости.

"Мне больно за мою Францию, - написал в твиттере один из лучших футболистов мира Килиан Мбаппе. - Все мои мысли - с друзьями и семьей Наэля, ангелочка, который ушел он нас так рано".

Левый политик, бывший кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон призвал к полной перестройке полиции. Лидер Зеленой партии Марин Тонделье заявила, что полиция просто убила 17-летнего ребенка средь бела дня.

"Я слышала ложь от полицейского, ложь от его коллеги, ложь от прокурора и ложь от прессы. Создается впечатление, что наша полиция становится похожей на американскую", - сказал Тонделье.