Беларусь не будет строить свой порт в России

Белорусские власти решили отказаться от затеи строительства собственного порта в РФ в пользу использования сети российских портов для экспорта своих товаров.

"На самом деле я бы сейчас не говорил о некоем одном базовом порте для Белоруссии. Сегодня мы активно используем инфраструктуру 19 российских портов: от Санкт-Петербурга до Каспия. И мне такая диверсификация, если честно, нравится. Безусловно, нам нужны терминалы для экспорта того же калия или нефтепродуктов, как базовых наших грузов, но и здесь тоже есть несколько вариантов – использовать порты от Санкт-Петербурга до Мурманска. То, что мы сегодня не складываем яйца в одну корзину и не зацикливаемся на одном базовом, как вы сказали, порте, это, наверное, правильная стратегия, и мы будем ее поддерживать", - заявил сказал посол РФ в РФ Дмитрий Крутой, которого цитирует РИА Новости.

Он также утверждает, что за полтора года властям удалось полностью заменить порты в Прибалтике на российские.