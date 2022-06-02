Беларусь может получить в управление часть портовых мощностей в Усть-Луге

Власти Ленинградской области РФ готовы уже сегодня передать часть портовых мощностей в Усть-Луге под управление Беларуси, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко после встречи с Лукашенко.

"Я чуть-чуть приоткрою занавес, потому что не готов и не имею пока права говорить подробности. Мы рассмотрели комбинированный вариант. Белорусские специалисты уже посмотрели земельные участки, на которых можно строить собственные портовые сооружения. Назывались очень сжатые сроки строительства. А параллельно использовать существующие терминалы. И мы назвали несколько терминалов, которые готовы уже сегодня заключить соглашения, договоры вплоть до передачи, может быть, даже части территории, части портовых мощностей в управление белорусской стороне, чтобы уже сегодня пошли отгрузки", - сообщил Дрозденко (цитата БелТА).

По его словам губернатора, отгрузки необходимо начинать быстро: "Это стратегическое развитие не только Беларуси. Это стратегическое развитие и России, и Беларуси. Мы все это понимаем".