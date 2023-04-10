Последнее обновление: 10.04.2023 08:05

Власти РБ могут в апреле-мае выбрать площадку для портового терминала в Мурманской области

Представители правительства Беларуси в апреле - мае приедут в Мурманскую область, чтобы на месте определить площадку для строительства нового терминала для перевалки белорусских грузов.

"Мы ждем очередной визит руководства правительства Республики Беларусь в апреле - мае этого года, чтобы уже зафиксировать площадку, где будет построен этот терминал", - утверждает губернатор области Андрей Чибис, передает ТАСС.

Он сообщил, что к настоящему времени с участием представителей Минтранса республики и предприятия "Беларуськалий" были изучены несколько площадок: "Поэтому сейчас идет детальная окончательная отработка. Поэтому все в активной стадии".

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