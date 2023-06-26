Последнее обновление: 26.06.2023 11:46

Президент Экваториальной Гвинеи поостыл к Беларуси

Официальный визит Президента Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обианга Нгемы Мбасого в Беларусь переносится на более поздние сроки, сообщил МИД Беларуси.

"Повестка переговоров глав государств полностью подготовлена. Рассчитываем, что взаимоприемлемые даты будут вскоре согласованы и визит состоится в ближайшее время", - сказал пресс-секретарь МИД.

Визит в Минск лидера очередной африканской страны с большим дефицитом демократии планировался на 25-26 июня, но был в итоге отменен то ли из-за марша Пригожина, то ли по причине вовлеченности Лукашенко в переговорный процесс.



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