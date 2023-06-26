Боррель: Военная машина России дает трещины

Попытка мятежа, предпринятая группой наемников ЧВК «Вагнер», показывает, что военная машина России дает трещины из-за войны против Украины, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, прибывший в Люксембург на встречу министров иностранных дел стран ЕС.

«Политическая система показала свою хрупкость, а военная мощь дала трещины. Тревожно видеть, что Россия, будучи ядерной державой, может войти в фазу политической нестабильности», — сказал он, передает BBC.

«Монстр, созданный Путиным в лице „Вагнера“, кусает своего создателя», — так Боррель описал события минувших выходных в России. По его словам, Евросоюз должен продолжать поддерживать Украину, что и станет одной из главных тем предстоящей встречи в Люксембурге.