Разведка Великобритании называет лояльность силовиков ключевым фактором в развитии кризиса в РФ

Разведуправление Министерства обороны Великобритании посвятило свою ежедневную сводку военному мятежу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

В военном ведомстве отметили, что наёмники перешли через российскую границу как минимум в двух местах, взяли под контроль военный штаб в Ростове, а часть вагнеровцев «почти наверняка» стремится добраться до Москвы — не встречая особого сопротивления со стороны военных и других силовиков.

«В ближайшие часы лояльность российских сил безопасности будет иметь ключевое значение в развитии кризиса. Это самый серьезный вызов российскому государству за последнее время», — констатировали в Минобороны Великобритании.