ISW Последствия мятежа Пригожина и его сделки с Лукашенко остаются неясными

Американский Институт изучения войны (ISW) в своей ежедневной сводке анализирует последствия попытки мятежа в России и достигнутого с помощью Лукашенко соглашения о его прекращении.

Эксперты ISW упоминают появившуюся в российских медиа информацию о том, что Пригожин пытался связаться с кремлевской администрацией в полдень 24 июня, когда боевики ЧВК «Вагнер» двигались на север от Ростова-на-Дону в сторону Москвы, но Путин отказался с ним говорить.

Как только Пригожин увидел отсутствие широкой военной поддержки своих действий и изменил свое мнение относительно перспектив ЧВК, Кремль начал переговоры с участием Лукашенко, руководителя администрации президента России Антона Вайно и посла России в Беларуси Бориса Грызлова.

Последствия вооруженного восстания «Вагнера» до конца непонятны, как и то, что Кремль и Министерство обороны России намерены делать с личным составом «Вагнера» и пойдут ли боевики ЧВК на сотрудничество.

Тот факт, что вагнеровцы возвращаются в свои тренировочные лагеря с военной техникой, указывает на то, что Кремль намерен сохранить по крайней мере некоторые элементы личного состава ЧВК, хотя будущее командования и организационной структуры компании неясно.

Неясными остаются и последствия для руководства Министерства обороны России. Некоторые российские источники предполагают, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин может заменить Шойгу на посту министра обороны, хотя ISW не может подтвердить эти предположения.

Любые изменения в руководстве российского Минобороны стали бы значительной победой Пригожина, который обосновывал свой мятеж, прямо обвиняя Шойгу и главу российского Генштаба Герасимова в гибели десятков тысяч российских солдат в Украине, отмечают эксперты ISW.