Кремль: Пригожин уедет жить в Беларусь

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин теперь будет жить в Беларуси.

«Вы спросите меня, что будет лично с Пригожиным. Уголовное дело будет прекращено в отношении него, и сам он уйдет в Беларусь. Вы наверняка спросите меня, почему именно президент Лукашенко. Дело в том, что Александр Григорьевич давно лично знаком с Пригожиным, около 20 лет. Это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным», — заявил Песков, добавив, что в Кремле «признательны Лукашенко за эти усилия».

Ранее, пресс-служба Лукашенко сообщила, что Путин и Лукашенко во второй раз за день пообщались по телефону.

«Лукашенко подробно проинформировал Путина о результатах переговоров с руководством ЧВК Вагнер. Путин поддержал и поблагодарил белорусского коллегу за проделанную работу», - сказано в сообщении.

Песков также подтвердил, что уголовное дело против Пригожина закрыли, а бойцы ЧВК «Вагнер» вернутся в полевые лагеря, их не будут преследовать по закону, учитывая их «заслуги на фронте».

Представитель Кремля заверил, что ситуация с мятежом никак не повлияет на ход войны в Украине. В то же время он утверждает, что кадровые перестановки в Минобороны РФ во время переговоров с Пригожиным не обсуждались.

И, да, нового обращения Путина в ближайшее время не будет…