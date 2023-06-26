ЕАБР не видит условий для дальнейшего снижения ставки рефинансирования в Беларуси

Эксперты ЕАБР считают, что Нацбанк Беларуси исчерпал возможности смягчения монетарной политики через дальнейшее понижение ставки рефинансирования.

«На фоне ускорения роста кредитования (https://t.me/eabr_bank/416) и усиления внутреннего спроса будут увеличиваться инфляционные риски, что потребует более консервативного подхода к смягчению монетарных условий. Мы оцениваем ставку рефинансирования около 9–9,5% на конец года», - говорится в комментарии банка в связи с шестым за год снижением Нацбанком РБ ставки рефинансирования с 9,75% до 9,50% с 28 июня 2023 года.

Эксперты также отметили, что в ближайшие месяцы в Беларуси «ожидается сохранение низких месячных темпов роста потребительских цен», годовой показатель инфляции «может опуститься ниже 3%».