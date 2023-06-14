Лукашенко исключает возможность военной агрессии со стороны России

Лукашенко в интервью российским пропагандистам исключил возможность военной агрессии со стороны России.

"Никогда нельзя, говоря о "красных линиях", их рисовать. Потому что жизнь меняется и линии двигаются то вперед, то назад. Они всегда есть и у нас, и у них. У россиян и у украинцев. Но политически лучше не озвучивать, какие они: жизнь это меняет. "Красные линии" для меня - это полномасштабная агрессия. С любой стороны сейчас, кроме России, естественно. А вот Прибалтика, Польша и Украина..." – заявил Лукашенко (цитата БелТА).

Он уточнил, что понимает под агрессией, прозрачно намекнув, что Россия ведет войну в Украине.

"Вот если они войсками перейдут границу, не этими отрядиками (диверсионными группами – ред.), и начнут войну - это агрессия", - уточнил Лукашенко.