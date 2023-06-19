Лукашенко де-факто объявил о старте избирательных кампаний

Лукашенко де-факто объявил о старте так называемой кампании в Беларуси, которая закончится «выборами» в 2024 году.

"Мы уже накануне выборов. Новизны очень много. Особенно в плане Всебелорусского народного собрания. Речь идет о выборах в парламент и о соответствующем указе президента. Я ознакомился с материалами, которые вы представили. Нет отторжения ни по одному из вопросов. Тем более об издании указа. Я поручу сегодня администрации президента, чтобы вы вместе сели, проработали, выработали вместе (и правительство подключили) оптимальные сроки принятия этого указа", - заявил Лукашенко, вызвав к себе главу ЦИК Игоря Карпенко.

Единый день голосования на парламентских и местных выборах в Беларуси пройдет 25 февраля 2024 года, в конце апреля 2024 года должно быть созвано первое Всебелорусское народное собрание. Не позднее 20 июля 2025 года в стране должны пройти выборы президента.

"Субъекты, которые приглашают наблюдателей, определены законами. Нам прятать нечего. В нужное время, когда подойдет срок, когда мы сочтем нужным, мы пригласим наблюдателей. Чтобы они видели, как будут проходить выборы. Чтобы нас не упрекали, что мы проводим выборы, как в Америке там. И стреляют в людей после выборов, и по почте выборы проводят и так далее. И фальсификаций куча. Это уже сегодня видно. Мы должны честно провести эти выборы", - поручил Лукашенко.

"Около 80% однозначно сегодня поддерживают тот курс, который мы определили. Нам чего бояться? Ну, за 20%, которые колеблются и которые против, мы еще поборемся. Это я говорю как президент", - добавил он.

Говоря о выборах в ВНС, Лукашенко заявил, что врагов там не будет: «Тоже надо открыто и честно провести выборы в состав Всебелорусского народного собрания. Там будут разные люди. Там, я уверен, будут разные точки зрения. Единственное, что врагов там не будет. Но нам не нужны враги. И нашему обществу в том числе. А точки зрения должны быть разными, чтобы мы правильно принимали решение".