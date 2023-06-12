Спецслужбы Латвии призывают не ездить в РФ и Беларусь из-за риска вербовки

Глава Службы государственной безопасности (СГБ) Латвии Нормундс Межвиетс призвал жителей Латвии не ездить в Россию и Беларусь из-за высокого риска вербовки в этих странах.

По его словам, сейчас наибольшую угрозу для Латвии составляет разведка с территории РФ, которая использует для своих целей людей, проживающих в Латвии или регулярно въезжающих в страну, сообщает BNS.

"Конечно, война в Украине внесла определенные коррективы. Сейчас, если посмотреть на цели российской разведки в нашей стране, то больший акцент сделан на военную разведку, конкретно – на получение информации о наших Национальных вооруженных силах и военном контингенте союзных стран НАТО на территории Латвии", – отметил Межвиетс.

Он добавил, что российскую военную разведку интересуют сведения о личном составе вооруженных сил в Латвии, их техническом обеспечении, зданиях, а также критически важной инфраструктуре страны.

За последние несколько лет латвийским силовикам удалось задержать нескольких мужчин, которые помогали спецслужбам России и Беларуси. Выявленные случаи шпионажа преимущественно связаны с военной сферой.

Глава СГБ призывает граждан Латвии очень внимательно относиться к поездкам в Россию и Беларусь. По его мнению, по другую сторону границы они подвергаются риску вербовки.

"Это действительно серьезная проблема, серьезные риски. Природная красота, дешевые товары или культурно-историческое наследие России и Беларуси не стоят того, чтобы ставить под угрозу свою безопасность, создавая себе проблемы в будущем", – отметил Межвиетс.