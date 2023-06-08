Последнее обновление: 08.06.2023 18:34

Украина договорилась с ООН об эвакуации пострадавших после подрыва Каховской ГЭС

Категории: Украина ООН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба договорился с координатором гуманитарной помощи ООН в Украине Дениз Браун об увеличении объемов помощи пострадавшим от наводнения, которое было вызвано разрушением Каховской ГЭС.

Согласно заявлению украинского МИД, стороны договорились, что ООН немедленно сформирует в Запорожье и Херсоне группы для оказания помощи и эвакуации людей на оккупированном левом берегу Днепра, передает BBC.

"Стороны договорились, что упомянутые подразделения ООН отправятся в пострадавшие зоны на временно оккупированных территориях с наших территорий, как только Россия предоставит доступ и гарантии безопасности", – говорится в заявлении.

Российские власти о сотрудничестве с ООН при эвакуации жителей оккупированных территорий в Херсонской области не сообщали.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал ООН и Красный Крест за несвоевременную реакцию на разрушение Каховской ГЭС, в результате которой в регионе началась гуманитарная катастрофа.

В интервью газете Bild он также заявил, что российские военные открывают огонь, когда украинцы пытаются забрать людей из затопленных оккупированных районов.

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