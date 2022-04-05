Последнее обновление: 05.04.2022 11:10

Зеленский впервые с начала войны выступит перед Совбезом ООН

Категории: Украина ООН

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала российского вторжения выступит на заседании Совета безопасности ООН.

Пока не известно, будет ли его речь приведена в записи, или он будет выступать в прямом эфире по видеосвязи.

В повестке дня сессии, которая была запланирована заранее, будет доминировать ситуация вокруг города Буча, где в прошлые выходные, после отступления из города российских войск, были обнаружены тела мирных жителей, передает BBC.

“Это военные преступления, которые весь мир признает как геноцид”, - заявил Зеленский, лично побывавший в понедельник в Буче.

В ходе ночного обращения к украинскому народу Зеленский заявил, что в интересах Киева провести открытое расследование убийства мирных жителей в Буче. По его словам, украинские следователи сделают все возможное, чтобы установить виновных в трагедии.

"Мы уже делаем все возможное, чтобы как можно скорее установить всех российских военных, причастных к этим преступлениям, - сказал он. - Это будет совместная работа с Европейским союзом и международными институтами, в частности, с Международным уголовным судом".

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