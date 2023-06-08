Зеленский шокирован реакцией ООН и Красного Креста

Владимир Зеленский в интервью BILD заявил, что шокирован реакцией ООН и Красного Креста на прорыв дамбы Каховской ГЭС.

Крупнейшие международные организации, по его словам, либо не дали ответа на запрос о помощи, либо он был, по сути, отказом «в дипломатических формулировках».

«Мы не получили ответа. Я шокирован. Если реакция и была, то очень «дипломатичная», — сказал Зеленский. Президент Украины заявил, что «шокирован» такой реакцией.

«То, что сейчас происходит, — это трагедия. Экологическая катастрофа и человеческая катастрофа», — подчеркнул Зеленский, — «Люди, животные погибли. С крыш затопленных домов люди могут видеть проплывающих мимо утопленников. Это можно видеть с другой стороны. Вывезти людей из оккупированной части Херсонщины очень сложно. Когда наши люди пытаются спасти их, оккупанты обстреливают», — говорит Зеленский.

«Нужны масштабные усилия. Нужно, чтобы международные организации — такие, как Международный комитет Красного Креста, — немедленно присоединились к спасательной операции и помогли людям именно на оккупированной части Херсонщины. Каждый погибший человек там — это приговор существующей международной архитектуре, международным организациям, которые разучились спасать жизни. Если сейчас международной организации нет в зоне этой катастрофы — значит, ее вообще нет, значит, она недееспособна», — подчеркнул президент Украины.

О виновниках происшествия Зеленский заявил: «Это произошло только из-за России и людей, которые сейчас контролируют этот регион. <...> Они боятся, что мы начнем контрнаступление на этом направлении, и хотят затруднить освобождение наших территорий».